طلب إحاطة برلماني بشأن تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وموجه إلى رئيس الوزراء، وذلك بشأن تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية.



وتابع تمراز فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مغالاة فى تقنين وضع اليد بما لا يتناسب مع السعر الحقيقة للأرض، مطالبا الحكومة بضرورة مراعاة الفلاح والجهد الذى بذله فى استصلاح أراضى الصحراء.



وأكد النائب على وجود مغالاة في أسعار الأراضي دون وجود أى رحمة بالمواطن.