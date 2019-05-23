ارتداء الملابس الفضفاضة أحدها.. نصائح وتعليمات لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو

قدمت الإعلامية شيرى أنسى خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، نصائح وتعليمات لمواجهة الموجة الحارة، لافتة إلى أنه يجب ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة، خاصة القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.



وأضافت شيرى أنه يفضل استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، ارتداء طرح قطنية فاتحة اللون، بالإضافة إلى ضرورة تعرض الجسم لوسائل التبريد(تكييف / مروحة).



ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، كما يفضل الامتناع عن السير في الشمس لمسافات طويلة.





