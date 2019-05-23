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محافظات

صحة السويس تناقش الملفات الشائكة

الخميس 23/مايو/2019 - 03:35 م
صدى البلد
حسن غنيمة
ترأس الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الغير الفنية بالمديرية، حيث امتد الإجتماع إلي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي.

وبحسب بيان، جرت مناقشة العديد من الملفات الهامة وإعادة توزيع المهام والمسئوليات لتلافي السلبيات التي من شأنها تعطيل العمل، حيث تأتي هذه اللقاءات والاجتماعات بهدف خدمة المرضي والمنظومة الصحية بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري إدارات الشئون القانونية والشئون المالية وإدارة المتابعة المشرف على شئون العاملين، ومدير الإدارة الهندسية والسيدة مدير العقود والمشتريات والسيد مدير الحملة الميكانيكية بالمديرية.

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