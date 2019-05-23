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أخبار البلد

الإمارات توقع مذكرة تفاهم لتنظيم جائزة التميز الحكومي العربي

الخميس 23/مايو/2019 - 03:24 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
نادر غازي
وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية.

وقع المذكرة عن دولة الإمارات عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعن المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.

وجائزة التميز الحكومي العربي مفتوح باب المشاركة بها لمختلف الجهات الحكومية في الوطن العربي باستثناء تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الشفافية والحياد في تقييم المشاركات حسب ما ورد في تعميم إعلامي وزعه الوفد الإماراتي المشارك في تنظيم احتفالية إطلاق الجائزة.

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