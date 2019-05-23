وزير المستقبل الإماراتي: مصر صاحبة أقدم تخطيط إداري في العالم

أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن مصر صاحبة أقدم تخطيط إداري في العالم، ولديها حضارة كبيرة تقدر عمرها بـ ٥ آلاف سنة.



وقال محمد القرقاوي خلال حفل اطلاق جائزة التميز الحكومى العربى، اليوم،: "تأتي جائزة التميز الحكومي العربي كنموذج جديد للشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية. الجائزة هي محطة جديدة.. ومحاولة وضع إضافة جديدة في مسيرة الجامعة العريقة.. وذلك عبر الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التطوير الإداري في العالم العربي".



وأضاف محمد القرقاوي: "نهدف من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية.. كما نهدف إلى إبراز النماذج العربية الإدارية الناجحة ليستفيد منها الجميع.. وأيضًا لتكريم الإداريين العرب المتميزين من وزراء ومحافظين وموظفين ومهندسين وصانعي سياسات وقرارات في الحكومات العربية".



وأشار محمد القرقاوي إلى أن "الهدف من هذه المبادرة والجائزة التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، البدء بحراك جديد في التطوير الإداري في العالم العربي".



وأوضح محمد القرقاوي أن "الجائزة ستكرم أفضل وزير عربي.. وأفضل وزارة عربية.. وأفضل مدير هيئة أو مؤسسة عربية.. وأفضل محافظ منطقة في عالمنا العربي.. وذلك من خلال تطوير معايير إدارية دقيقة.. كما ستكرم أيضًا أفضل التجارب العربية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة وإعطاء الفرص للشباب.. وكل ذلك سيكون ضمن أنظمة إدارية ستكون متاحة ومفتوحة للجميع".



واستطرد محمد القرقاوي أنه "سيتم إطلاق مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل في علم الإدارة الحكومية الحديثة.. كما سيتم إطلاق منصة إدارية عربية، ستكون متاحة لكل الإداريين الحكوميين العرب لاستعراض أفضل التجارب والممارسات والحصول على أدلة تفصيلية وحديثة في علم الإدارة يمكن أن يطبقوها بسهولة في مؤسساتهم للارتقاء بممارسات الإدارة في العالم العربي".