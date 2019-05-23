تنفيذيون يتغلبون على الحر في الغربية بارتداء القبعات والشماسي.. صور

حرص العشرات من مسئولي والقيادات التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية على اعلاء شعار "الناس الشقيانه رزق" بارتداء القبعات والشماسي والجلوس بظلال المنازل اليوم الخميس خلال جولاتهم الميدانيه للممارسة أداء أعمالهم الوظيفية من خلال إنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة والتزيين الحدائق والمنتزهات العامة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود .



في منطقة طريق شارع نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبري والتى عرفت بقلعة الصناعة المصرية لاشتهارها بصناعة الغزل والنسيج حيث حرص مسئولي حي ثان المحلة تحت قيادة اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة بناء على توجيهات من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالضرورة إنهاء أعمال الرصف بطول مسافة 3 كيلو مترات من خلال ارتداءه القبعة واستخدام الشماسي الصغير والاستظلال بالمنازل الكائنة بذات المنطقة هربا من لسعه الحر ولهيب أشعة الشمس خلال الساعة الأخيرة.



فى ذات السياق كلف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المحاسب حامد هبيله سكرتير عام محافظة الغربية ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بالضرورة رفع حاله التأهب والاستعداد القصوي على مستوي كافة مديريات الصحة والتعليم والأمن وشركات كهرباء والاتصالات وهيئة الإسعاف خلال موجة ارتفاع درجة الحرارة.



كما شدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة التأكد من سلامه كافة المواطنين وتفعيل غرف العمليات والطوارئ والشكاوي بمجالس المدن والأحياء لإغاثه الأسر والعائلات لحين الانتهاء من الموجة الحارة على مستوي قري ومراكز المحافظة.



جدير بالذكر أن عمال النظافة أقبلوا على التنسيق الكامل مع مسئولي ورجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي الى استخدام مياه الشرب فى ري أراضي الحدائق والمنتزهات العامة للترويح عن مواطنين فضلا عن توفير فناطيس المياه الصالحة للشرب فى الأماكن والمناطق السكنية التى يعاني سكانها من نقص المياه لوقوعها على الارتفاعات.

