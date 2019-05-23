لتجنب أضرار ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح يجب اتباعها من وقت الإفطار إلى السحور.. فيديو

قدمت الإعلامية شيري أنسي خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، نصائح يجب اتباعها في أثناء الإفطار وحتى السحور للتغلب على الحر والعطش في رمضان.



وقالت شيري أنسي، إن الجميع عليه ان يبدأ إفطاره بـ2 كوب من الماء، وبعد ذلك تناول طبق شوربة لإعطاء الجسم سوائل، وتناول طبق من السلطة الغنى بالخيار والخص.



ونصحت شيري أنسي بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، كما يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة.

