ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لتجنب أضرار ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح يجب اتباعها من وقت الإفطار إلى السحور.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 03:39 م
الأحوال الجوية
الأحوال الجوية
البهى عمرو
قدمت الإعلامية شيري أنسي خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، نصائح يجب اتباعها في أثناء الإفطار وحتى السحور للتغلب على الحر والعطش في رمضان.

وقالت شيري أنسي، إن الجميع عليه ان يبدأ إفطاره بـ2 كوب من الماء، وبعد ذلك تناول طبق شوربة لإعطاء الجسم سوائل، وتناول طبق من السلطة الغنى بالخيار والخص.

ونصحت شيري أنسي بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، كما يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة.

موضوعات متعلقة

روشتة رمضانية لتفادي عسر الهضم خلال شهر رمضان

تناول هذه الأطعمة فى سحور رمضان لتجنب الجوع والعطش .. فيديو

نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة فى نهار رمضان

بشري لكبار السن...كيف تحمي نفسك من الأزمات الصحية أثناء الصيام فى الجو الحار

لو أنت مريض سكر .. كل ما يمكن معرفته عن حالتك في صيام رمضان

ارتداء الملابس الفضفاضة أحدها.. نصائح وتعليمات لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. دينا الشربينى ترتدى قميص عمرو دياب

بـ مليون و100 ألف جنيه.. احجز لوحة أ د م 4444 لـ سيارتك من موبايلك

بسبب ارتفاع الحرارة.. اشتعال النيران في أتوبيس نقل عام بـ محور المشير

حسابيا.. عيد الفطر المبارك يوافق الثلاثاء 4 يونيو المقبل

اتهام جديد بالرشوة.. القضاء يلاحق مالك bein sports القطرية

يتراجع 20 قرشا في 48 ساعة.. الدولار بـ 16.81 جنيه في البنوك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور