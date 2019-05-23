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أخبار العالم

أعاصير تقتل ثلاثة أشخاص في عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

الخميس 23/مايو/2019 - 03:43 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون إن أعاصير أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في جنوب غرب ولاية ميزوري الأمريكية، واجتاحت عاصمة الولاية قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل، وإن فرق الإنقاذ في مدينة جيفيرسون ظلت تبحث حتى الصباح عن مصابين.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد أن إعصارا "هائلا" اجتاح القسم الجنوبي الشرقي من مدينة جيفيرسون وألحق أضرارا بمبان وأسقط الأشجار وخطوط الكهرباء وجرف سيارات.

وقال جاريد ميبلز خبير الأرصاد في مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد في سانت لويس إنه لم ترد تقارير عن حدوث وفيات في المدينة بحلول صباح اليوم الخميس.

وكتب مسؤولون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قسم مكافحة الحرائق في مدينة جيفيرسون يرسل منقذين للبحث في المنازل عن أشخاص بحاجة للمساعدة، وسط تقارير عن وجود أشخاص محاصرين تحت الحطام.

وقال ميبلز "بحلول هذا الصباح تحركت الأجزاء الرئيسية من العواصف شرقًا".

ولقي ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل حتفهم منذ يوم الاثنين في ولايتي أوكلاهوما وأيوا جراء سلسلة أعاصير شملت 30 إعصارًا على الأقل وأمطار غزيرة وسيول اجتاحت مساحة تمتد من تكساس حتى إيلينوي.

وصدرت أوامر إخلاء للسكان في قطاعات في جيفيرسون اليوم الخميس قبل ارتفاع متوقع لمنسوب نهر ميزوري.

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