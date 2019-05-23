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حوادث

تحمل جنسية أفريقية.. تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة سيدة بالإكراه وإصابتها بالمقطم

الخميس 23/مايو/2019 - 03:41 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، تجديد حبس مسجل خطر، في اتهامه بسرقة سيدة بالاكراه تحت تحديد السلاح وإصابتها بالمقطم.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بقيادة الرائد محمد فتحي، معاون المباحث أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بالهضبة الوسطى دائرة القسم من ضبط عنصر إجرامي (مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة - مسجل شقى خطر مخدرات.

وأقر المتهم في اعترافاته بقيامه بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، كرهًا عنها محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالذراع اليمنى، وبسؤال المجني عليها اتهمته بسرقتها بالإكراه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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