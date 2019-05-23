شيرين رضا توجه رسالة للجنود في الحر الشديد: الله يكون في عونهم

الله يكون في عونهم، علي جسمهم 20 كيلو حديد ومعدات، وخوذة 1.25 كيلو وواقفين في درجة حرارة 50 وهما صايمين. يا رب الطف بيهم pic.twitter.com/PWgVmXkrNo — Shereen Reda (@ShereenReda) May 23, 2019

نشرت الفنانة شيرين رضا تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، علقت من خلالها على معانا الجنود المصريين مع الحر الشديد.وكتبت شيرين رض في تغريدة، شاركت فيها صورة لجندي مصر، وعلقت قائلة: «الله يكون في عونهم، علي جسمهم 20 كيلو حديد ومعدات، وخوذة 1.25 كيلو وواقفين في درجة حرارة 50 وهما صايمين. يا رب الطف بيهم».وعلى جانب آخر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.وقال خبراء الأرصاد، إنه من المنتظر أن يبدأ الانخفاض التدريجي غربًا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ما بين 30 عظمى و22 صغرى، بينما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 35 للعظمى و30 صغرى، أما الوجه البحري والقاهرة تسجل العظمى 42 أما الصغرى 30، وجنوب سيناء والغردقة 43 للعظمى والصغرى 31، وشمال الصعيد 44 للعظمى و30 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 للعظمى و32 للصغرى.