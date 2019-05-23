شاهد.. تعليق المصريين على ارتفاع درجات الحرارة

عرضت قناة دى ام سي، تقريرا من الشارع المصري لمعرفة آراء المواطنين فى الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، و الذى وصل لـ 45 درجة اليوم الخميس.
وقال أحد المواطنين، خلال التقرير ، ان البلاد تشهد ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة وأوضح أنه متواجد فى الشارع لقضاء الامتحانات.
وأوضح آخر ، أن الجو بصراحة صعب و كمان احنا فى رمضان ومش عارفين نعمل ايه".
وقال أحد المواطنين، خلال التقرير ، ان البلاد تشهد ارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة وأوضح أنه متواجد فى الشارع لقضاء الامتحانات.
وأوضح آخر ، أن الجو بصراحة صعب و كمان احنا فى رمضان ومش عارفين نعمل ايه".