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أخبار البلد

5 خطوات لإنقاذ شخص مصاب بضربة شمس

الخميس 23/مايو/2019 - 03:42 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، عن إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

ونشرت الوزارة مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها عن حدوث ضربة شمس لشخص والمتثلة في الآتي :-

1- نقل المريض الي مكان بارد وظل.

2- نزع الملابس للمساعدة علي تقليل درجة الحرارة.

3- استخدام الكمادات او غمر المريض في حوض ماء لتقليل درجة الحرارة

4- ينصح بتناول المريض كميات كافيه من الماء لتجنب الجفاف.

5- نقل المريض للمستشفي لأخذ الادويه والمحاليل.

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