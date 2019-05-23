الخشت يعلن انتهاء الامتحانات بكليات جامعة القاهرة بلا مشاكل

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، لجان الامتحانات في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأعلن الخشت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن الامتحانات انتهت اليوم بجميع الكليات بجامعة القاهرة ، بنجاح وبدون اية مشاكل تذكر.



واوضح رئيس الجامعة ان الجميع من القادة الأكاديميين والإداريين والطلاب اثبتوا ان المصريين لديهم القدرة على النجاح في اي ظروف ، فقط التخطيط والادارة والمتابعة، مع توفيق الله سبحانه من قبل ومن بعد.