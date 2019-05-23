عميد تربية طنطا: انتظام سير الامتحانات وتوفير وسائل التهوية.. صور

أشاد الدكتور سمير الخويت ، عميد كلية التربية بطنطا بانتظام سير أعمال الامتحانات بالكلية.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، الخميس ، برفقة الدكتور عبد الحميد المنشاوي ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأعلن "الخويت" أنه وفقًا لتعليمات الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة فقد تم توفير المناخ الملائم وإنتظام عمل كافة وسائل التهوية، وخاصة المراوح الكهربائية، بجانب توفير المظلات فى أماكن الإنتظار للطلاب فى فترات الإستراحة، بما يتلائم مع ارتفاع درجات الحرارة التي سادت البلاد مؤخرًا ، مؤكدًا على ضرورة توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة.