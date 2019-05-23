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محافظات

استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية

الخميس 23/مايو/2019 - 05:08 م
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، قافلة طبية مجانية بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، شارك فيها 10 عيادات، بالإضافة إلى معمل التحاليل، وادخال جهاز الأشعة العادية بجانب الأشعة التليفزيونية بصفة دائمة كخدمة اضافية بالقوافل العلاجية .

وأجرت القافلة الطبية الكشف على 2074 متردد شملت أقسام ،باطنة 535، أطفال 506، أنف وأذن 189، عظام222 ،جراحة 89، تنظيم أسرة ونسا133، جلدية 222، أسنان 178، معمل الدم 232، معمل الطفيليات 102، موجات صوتية وعادية 125، كشف مبكر عن الضغط والسكر 153، كما تم إحالة 70 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وصرف علاج على نفقة الدولة لثمانية.

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان محافظ الدقهلية اكد على ضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج اللازم.

من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحيه إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهلهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعًا قوميا .
استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية
استمرار القوافل العلاجية المجانية بالدقهلية

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