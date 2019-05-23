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منوعات

جائزته كيلو من الذهب.. مواطن يرفض استلامها لهذا السبب.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 05:24 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، مقطع فيديو يظهر رفض مواطن سعودي استلام هديته والتى عبارة عن كيلو من الذهب الخالص.

تعود التفاصيل عندما فاز مواطن من منطقة بيشة السعودية بجائزة مقدمة من احدى شركات الإتصالات، ولكنه لم يصدق الأمر واعتقد أنها خدعة، فرفض استلامها إلا فى حضور الشرطة.

لم يصدق المواطن الفائز بالجائزة نظرًا لقيمة الجائزة الباهظة للغاية.




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