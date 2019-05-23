جائزته كيلو من الذهب.. مواطن يرفض استلامها لهذا السبب.. فيديو

شاهد في الفيديو #مواطن_يرفض_كيلو_ذهب كجائزة من STC معتقد بأنها حيله و مع محاولات أقناعة لمدة شهر، وتأكده من إشراف #غرفة_الرياض عليها كونها هي من يصدر التراخيص، إستجاب أخيرا قبل أن يضيع الفرصة..

عبر الرابط:

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قائمة المسابقات التي تشرف عليها #غرفة_الرياض pic.twitter.com/c0WWbyt0BO — غرفة الرياض (@RiyadhChamber) May 22, 2019

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، مقطع فيديو يظهر رفض مواطن سعودي استلام هديته والتى عبارة عن كيلو من الذهب الخالص.تعود التفاصيل عندما فاز مواطن من منطقة بيشة السعودية بجائزة مقدمة من احدى شركات الإتصالات، ولكنه لم يصدق الأمر واعتقد أنها خدعة، فرفض استلامها إلا فى حضور الشرطة.لم يصدق المواطن الفائز بالجائزة نظرًا لقيمة الجائزة الباهظة للغاية.