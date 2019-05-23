يحتوي المطبخ الفرنسي على العديد من الوصفات المميزة، واللذيذة، وقد قمنا بنقل لكم طريقة تحضير اصابع تشورو التوست المقرمشة اللذيذة، والتي سوف تحذو على اعجاب عائلتك، واطفالك، وفقا لما جاء في موقع "برايت سايد"



وإليكم طريقة تحضير اصابع تشورو التوست المقرمشة.



مقادير أصابع تشورو التوست المقرمشة:



1 رغيف خبز بريوش

3 بيضات

3 ملعقة كبيرة حليب

2 ملعقة صغيرة سكر بني

2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة فانيلا

رقائق كورن فليكس

زبدة

½ 1 كوب سكر قرفة (300 غرام)



طريقة تحضير أصابع تشورو التوست المقرمشة:



1- أزيلي الأطراف المقرمشة من الخبز.

2- قطعي الخبز إلى قطع مربعة كبيرة.

3- اسحقي الكورن فليكس في كيس، اسكبيه في طبق ضحل واتركيه جانبًا.

4- اخلطي البيض مع الحليب، السكر البني، القرفة والفانيلا في وعاء.

5- سخني مقلاة بحوالي 1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6- اغمسي الخبز في خليط البيض من جميع الجوانب، اغمسيها بعد ذلك في الكورن فليكس المسحوق.

7- اشوي التشورو من جميع الجوانب في المقلاة حتى لونه بنيًا ذهبيًا.

8- لفيه على الفور في خليط السكر القرفة.

9- قدميه مع الشربات أو صلصة الشوكولاته للغمس.