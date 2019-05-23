تأمين الكترونى لـ المتحف الكبير..تتبع لحركة قطع الآثار وغرفة تحكم مركزية

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أننا لم نبخل إطلاقا علي تأمين هذا الصرح الضخم الأكبر في العالم،وتم تكليف المخابرات الحربية بهذه المهمة لتتحمل مسؤولية ملف التأمين وتعمل عليه بشكل دقيق.



وقال لموقع صدي البلد: سيكون هناك نظام تتبع لأي قطعة أثرية ورصدها إذا ما تحركت أو إهتزت،والأسوار بالكامل ستكون مراقبة بشكل دقيق للغاية ولن يتحرك أي مخلوق في المتحف أو يخرج منه إلا وهو مرصود تماما وبدقة.



واضاف: هناك أيضًا غرفة تحكم مركزية تراقب بدقة الممرات والطرقات والأماكن التي قد لاتكون مرئية للعين، والبوابات بالكامل مؤمنة بحيث لن تدخل أو تخرج أي سيارة، إلا بعد مرورها علي جهاز حساس يكتشف ما بداخلها بمنتهي الدقة،وهذه الأجهزة تم توريدها للمتحف وموجودة بالفعل حاليا داخل موقع المشروع.



وقال: وتكلفة أنظمة التأمين نسبة ليست قليلة وتبلغ حوالي 10 % من تكلفة الإنشاء،وكاميرات المراقبة والإنارة ستكون موجودة في محيط أسوار المتحف كله من الخارج،سترصد أي مكان غير مرئي أو بعيد عن رؤية العين.