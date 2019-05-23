برلماني يطالب بسرعة استخراج تراخيص المصانع لوقف مصيدة الغرامات

قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصانع في مصر من أهم العناصر الداعمة للمواطن والدولة، ولابد أن تقوم هيئة العامة للتنمية الصناعية بخطوات إيجابية لدعمها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هدفها توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي للدولة، وذلك لا يأتي إلا من خلال الصناعة.



وشدد «هيكل»، علي الضروري استخراج التراخيص للمصانع على وجه السرعة لعدم وقوع أصحاب المصانع في مصيدة الغرامات، مشيدًا بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعفاء أصحاب المصانع داخل المناطق المعتمدة من غرامات التأخير عن الفترات المتضمنة لمبادرة الهيئة حتى نهاية يونيو المقبل.



وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي ضرورة تقديم حوافز لأصحاب المصانع لمنع حدوث أي تعسر يؤثر في سير المصنع وإيقافه.