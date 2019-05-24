اتحاد الفلاحين: الأقمار الصناعية تستطيع كشف العدد الفعلي للأفدنة الزراعية بمصر

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن هناك طرقا كثيرة لمعرفة عدد الأفدنة المنزرعة في مصر، مؤكدا أن تلك الطرق تكمن في الصور عن طريق الأقمار الصناعية واستخدام تقنية "الجي بي اس" مؤكدا أن هذه التقنية هى من يستطيع أن يكشف العدد الفعلي.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التقارير والرؤيات النظرية لا تستطيع أن تكشف العدد الفعلي للأفدنة.



وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أن ما قامت به وزارة الزراعة من جهود خلال الفترة الأخيرة في إستصلاح الأراضي والعمل على زيادتها هو شيء جيد مشيرا الى أنه من المتوقع أن تكون قد زادت مساحات الأراضي الزراعية نتيجة ذلك.

