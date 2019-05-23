مطور عقاري: حركة مبيعات استثنائية بالسوق خلال الموسم الصيفي

أكد المهندس عصام منصور، مطور عقارى، أن حركة السوق العقارى ستشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة بفضل موسم المبيعات الصيفي الذى يعد الأقوى سنويا نظرا لارتباطه بعودة المصريين فى الخارج ويشهد عادة طلب أكبر على العقارات.





وأضاف منصور لــــ"صدى البلد"، أن قطاع العقارات يعد الأكثر نموا فى الاقتصاد خلال الوقت الحالى ومتوقع أن يستمر على هذه الوتيرة لفترة أطول.



