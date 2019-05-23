توقيع الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ببرج العرب..صور

أقامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب القديم على مدار يوم أمس الأربعاء واليوم، الخميس.



وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة قدمت الخدمة للمواطنين رغم ظروف الحر الشديد الذى يجتاح البلاد حاليا الذى يتزامن مع صيام شهر رمضان المعظم.



وأضاف في تصريح له اليوم، أن العاملين بالقافلة أصروا على الاستمرار فى العمل فى تلك الظروف الصعبة من خلال 11 عياداة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الاسرة ، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 1237 مريضا من أهالى المنطقة.



وأضاف ”عثمان“ أنه تم بالقافلة عمل 601 تحليل طبي و 41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و9 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.



من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 109 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات.



وتلقى العلاج ، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 548 مواطنا من أهالى المنطقة على مدى اليومين .



تأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة ”هالة زايد“ وزيرة الصحة والسكان ، والأستاذ الدكتور ”عبد العزيز قنصوة“ محافظ الإسكندرية .