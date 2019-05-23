ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توقيع الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ببرج العرب..صور

الخميس 23/مايو/2019 - 05:13 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أقامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالوحدة الصحية ببرج العرب القديم على مدار يوم أمس الأربعاء واليوم، الخميس.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة قدمت الخدمة للمواطنين رغم ظروف الحر الشديد الذى يجتاح البلاد حاليا الذى يتزامن مع صيام شهر رمضان المعظم.

وأضاف في تصريح له اليوم، أن العاملين بالقافلة أصروا على الاستمرار فى العمل فى تلك الظروف الصعبة من خلال 11 عياداة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الاسرة ، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 1237 مريضا من أهالى المنطقة.

وأضاف ”عثمان“ أنه تم بالقافلة عمل 601 تحليل طبي و 41 أشعة بالموجات فوق الصوتية و9 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 109 مواطن من أهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات.

وتلقى العلاج ، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 548 مواطنا من أهالى المنطقة على مدى اليومين .

تأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتحت رعاية الدكتورة ”هالة زايد“ وزيرة الصحة والسكان ، والأستاذ الدكتور ”عبد العزيز قنصوة“ محافظ الإسكندرية .
توقيع الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ببرج العرب..صور
توقيع الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ببرج العرب..صور
توقيع الكشف على 1237 مريضا في قافلة طبية ببرج العرب..صور

ترشيحاتنا

لو عربيتك عطلت أو الموتور سخن من الحرارة.. اتصل تجيلك سيارة الإغاثة

استعان بحالة الطقس.. نجم الزمالك يدعم الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

الأهلي السبب.. شرط فريق بتروجيت للتراجع عن قرار عدم مواجهة المقاولون

محظوظة من يومى.. بشرى تكشف سر حملها لجنسية مزدوجة.. فيديو

بعد الحادث الأليم.. سلاف فواخرجي تعلن آخر تطورات حالتها الصحية..فيديو

تنخفض 9 درجات.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور