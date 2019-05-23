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فن

بعد الحادث الأليم.. سلاف فواخرجي تعلن آخر تطورات حالتها الصحية..فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 05:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" توجه فيه رسالة الى جمهورها بعد خروجها من المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة أثناء تصوير مسلسل جديد لها في سوريا.

وقالت سلاف فواخرجي: "محبتكن غالية كتير، بعد ما تعرضت لإصابة، لقيت منكم لهفة وخوف، وبشكر ربي على محبتكم، لأن محبتكم نعمة، معدنكم أصيل وحبكم أصيل، وإذا نحنا عم نشتغل فهي بفضل محبتكن".

وأضافت سلاف قائلة : "أنا الحمد لله بخير، ما متعودة كتير سجل فيديو، بس حسيت إن اليوم لازم إطلع وأحكي، وأقول إن صار فيه إصابة، صحيح منا سهلة لكن الله لطيف، وبشكر كل شخص بعث رسالة أو اتصل".

يذكر أن سولاف فواخرجى تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل سورى جديد وتنتظر عرض مسلسل "السر" الذى يقوم ببطولته حسين فهمى واخراج محمد حمدى.

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