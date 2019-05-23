بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2019 بـ الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن أسماء الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية.



وحصل 8 طلاب على المراكز الأولى بعد حصولهم جميعًا على الدرجات النهائية 280 درجة، حيث حصل كل من جمانة محمد فوزى مباشر مدرسة بايونيرز لغات، فرح يسرى مصطفى محمود مدرسة الانطلاق بنات، هنا طارق عبد الحليم مدرسة نور العلم المشتركة، نورسين شهاب فريد عبده مدرسة يحيى باشا بنات، عمر عادل عبدالله المصرى مدرسة عبدالله النديم بنين، مريم أحمد عبد الباسط مدرسة فاطمة الزهراء بنات، روان أحمد فضل محمود مدرسة كلية الاقبال بنات، ريهام أحمد فضل محمود دياب مدرسة كلية الاقبال بنات، على الدرجات النهائية فى جميع المواد.



وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 84,2٪‏، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏.



وبلغ عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

