الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية بـ غرب قنا في يونيو 2020

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ ٥٢٥٦ وحده سكنية بمدينة غرب قنا في يونيو ٢٠٢٠، تمثل المرحلة الأولى من التجمع العمراني الذى صدر قرار بإنشائه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مساحة 8971 فدان وتفضل سيادته بوضع حجر أساسها عبر الفيديو كونفرانس في مارس من العام الماضي.



جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية للوحدات السكنية وأعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمدينة الجديدة رافقه خلالها المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.



أوضح الهجان، بأن وحدات الإسكان التي تضمها المرحلة الأولي بلغت ٥٢٥٦ وحدة سكنية منها ٣٢٦٤ وحدة اسكان اجتماعي بمساحة ٩٠ م2 للوحدة بتكلفة مالية تصل إلى ٧٦١ مليون جنيه، و ١٩٩٢ وحدة سكن مصر بمساحة ١١٥ م2 للوحدة بتكلفة مالية حوالي ٦٥٦ مليون جنيه.



و أشار الهجان، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ ١٤٤٠ وحده سكنيه"٧٢٠ اسكان اجتماعي - ٧٢٠ سكن مصر" في نهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٥ ٪ من أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولي بتكلفة مليار و ٢٠٠ مليون جنيه والتي شملت طرق وشبكات مياه وصرف صحى، فضلا عن تنفيذ ٨٥٪ من أعمال الخط الناقل للمياه من المأخذ إلى محطة التنقية والبالغ قطره ١٠٠٠ مليمتر بطول ٨ كم.



و أوضح الهجان، بأن مدينة غرب قنا تعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا فهي إحدى مدن الجيل الرابع، حيث تمثل المدينة مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية يضم عمارات اسكان اجتماعي وعمارات سكن مصر ودار مصر وفيلات سكنية ومولات تجارية ومباني خدمية وترفيهية بما يضمن توفير حياه آمنه وكريمة لأبناء محافظة قنا، كما انها تتمتع بموقع متميز علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة ٨ كم ومن المخطط أن تستوعب حوالي ٦٠٠ الف نسمه.



جدير بالذكر أن محافظة قنا نجحت خلال الخمس سنوات الماضية في الإنتهاء من تنفيذ ١٢ ألف و ٨٨٤ وحده سكنيه بتكلفة اجمالية بلغت ٢ مليار و ٧٤١ مليون جنيه منها ٦٠٦٨ وحده سكنيه بمدينة قنا الجديدة و ٦٨١٦ وحده سكنيه بـ ٦ مدن هي" أبوتشت - نجع حمادي - الوقف - قنا - قوص - نقاده" وذلك في إطار سعي الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديده و إيمانًا منها بحق المواطن في الحصول علي وحدة سكنية ملائمة وبسعر مناسب.

