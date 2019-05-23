مستوحى من الأساطير القديمة.. روما يكشف عن قميصه الجديد.. صور

كشف نادي روما يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020، والذي تقدمه شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية.وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي "يسر نادي روما وشركة نايكي، الإعلان عن قميص الموسم الجديد المستوحى من الأساطير القديمة.وأضاف البيان "شكل الصاعقة على رقبة القميص والأكمام، مستوحى من إله الرعد جوبتر، كما أن القميص باللون الأحمر الذي يدل على النادي والمدينة، مع ياقة صفراء على هيئة حرف V".وقال نيكولو زانيولو لاعب روما إن تصميم صاعقة البرق جديد ومثير.فيما قال بيت هوبينز كبير مصممي شركة نايكي: "الاعتماد كان بشكل كبير على الأساطير الرومانية القديمة. هذا العام، كان تركيزنا على جوبتر، وشعار الصاعقة يدل عليه بشدة".