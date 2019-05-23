ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخصين بـ 29 قطعة يشتبه فى أثريتها ومخدرات بالجيزة..فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 06:37 م
جانب من الضبطيات
جانب من الضبطيات
محمد صبري - رامى المهدي
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا.

حيث تم ضبط عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضيتين ومحكوم عليه فى قضية "ضرب"، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (30 جراما لمخدر الهيروين- 20 قرصا مخدرا- 2 طلقة خرطوش- 29 قطعة يشتبه فى أثريتها- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الإتجار.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحوزته (81 طلقة آلى- هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

5 خطوات لإنقاذ شخص مصاب بضربة شمس

انت غبي ودمك تقيل.. أحمد فهمي يسب متابع: ماتشوفليش حاجة

بشرى سارة في ليفربول قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

السيناريوهات البريطانية لما بعد استقالة ماي.. مستقبل البريكسيت

حلا شيحة تعلق للمرة الأولى على مقلب رامز في الشلال

المقاولون يكشف عن مكافأة الفوز على الأهلى وبتروجيت بالدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور

عمال واتوبيسات ومقطورة.. ضحايا وخسائر ارتفاع حرارة الجو .. تفاصيل فيديو وصور

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم