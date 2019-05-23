ضبط شخصين بـ 29 قطعة يشتبه فى أثريتها ومخدرات بالجيزة..فيديو

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا.



حيث تم ضبط عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى قضيتين ومحكوم عليه فى قضية "ضرب"، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (30 جراما لمخدر الهيروين- 20 قرصا مخدرا- 2 طلقة خرطوش- 29 قطعة يشتبه فى أثريتها- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الإتجار.



كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحوزته (81 طلقة آلى- هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.