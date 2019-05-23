الأعلى للإعلام يصدر تقريره الثانى للدراما الرمضانية

تستعد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار التقرير الثاني حول الدراما الرمضانية ، يشمل إحصائيات المخالفات التى تم رصدها.



ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني لتقييم المسلسلات المعروضة في شهر رمضان خلال الأسبوع الثاني.



ويتضمن التقرير الثانى الملاحظات التى رصدتها 3 جهات أخرى وهي "المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي".