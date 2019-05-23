الأعلى للإعلام يصدر تقريره الثانى للدراما الرمضانية

تستعد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار التقرير الثاني حول الدراما الرمضانية ، يشمل إحصائيات المخالفات التى تم رصدها.
ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني لتقييم المسلسلات المعروضة في شهر رمضان خلال الأسبوع الثاني.
ويتضمن التقرير الثانى الملاحظات التى رصدتها 3 جهات أخرى وهي "المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي".
ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني لتقييم المسلسلات المعروضة في شهر رمضان خلال الأسبوع الثاني.
ويتضمن التقرير الثانى الملاحظات التى رصدتها 3 جهات أخرى وهي "المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي".