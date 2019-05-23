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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يصدر تقريره الثانى للدراما الرمضانية

الخميس 23/مايو/2019 - 05:25 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تستعد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار التقرير الثاني حول الدراما الرمضانية ، يشمل إحصائيات المخالفات التى تم رصدها.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني لتقييم المسلسلات المعروضة في شهر رمضان خلال الأسبوع الثاني.

ويتضمن التقرير الثانى الملاحظات التى رصدتها 3 جهات أخرى وهي "المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي".

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