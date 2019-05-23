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رياضة

اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 06:23 م
صدى البلد
عبدالله هشام / عدسة : مصطفي قنديل
أقام الاتحاد المصري لكرة الطائرة حفلا لتوزيع جوائز ومكافآت للمنتخبات الوطنية بمختلف الاعمار بعد الحصول على العديد من البطولات الافريقية والدولية.

وقال أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي لإتحاد كرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس : تم توجيه الدعوة الي اسرة اللعبة لحفل التكريم لمجهود المنتخبات التى نجحت في تحقيق لقب او مركز متقدم في البطولات .

ويأتي توزيع المكافآت للمنتخبات الحاصلة على ألقاب أفريقيا فى مختلف الأعمار شباب وشابات وناشئات وناشئين بجانب منتخبات الطائرة الشاطئية.


اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور
اتحاد الطائرة يقيم حفلا لتوزيع مكافآت علي المنتخبات المتفوقة .. صور

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