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أخبار البلد

خبير قانوني: مبادرة تطوير العشوائيات خطوة لتغيير الصورة عن مصر

الخميس 23/مايو/2019 - 06:43 م
صدى البلد
سعيد العربي
أشاد المستشار محمد سالم الخبير القانوني، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العشوائيات والقضاء عليها، والجهود الكبيرة التي تبذل على أرض الواقع والنتائج الملموسة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وضع آلية للقضاء على النمو العشوائي في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة جيدة لتغيير صورة مصر في كل أنحاء العالم وهو ماتسعى إليه الحكومة تحت توجيهات الرئيس السيسي، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركات والقطاعات بالوقوف بجانب الرئيس خلال الفترة القادمة للارتقاء بمصر، مؤكدًا أن الرئيس والدولة لا يستطيعوا وحدهم تطوير الوطن، لذلك لابد أن يسهم كل مواطن بقدر المستطاع في ذلك الدور.

وتابع سالم، إن جميع المبادرات التي قام بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية من شأنها العمل على تطوير الكثير من المناطق العشوائية، وتوفير المسكن الملائم والملبس لكثير من المواطنين، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس، مطالبًا بضرورة وجود جهات محددة ومخصصة لتحديد الفئات المستحقة.

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