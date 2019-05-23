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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تقر بقضاء الجزائر على مرض الملاريا

الخميس 23/مايو/2019 - 06:28 م
صدى البلد
أ ش أ
تسلمت الجزائر شهادة من منظمة الصحة العالمية بجنيف تثبت قضاءها نهائيا على الملاريا.

وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم إنه تم تسليم هذه الشهادة للوفد الجزائري خلال مشاركته في إشغال الدورة الـ 72 للجمعية العالمية للصحة المنعقدة في جنيف ما بين 20 و28 مايو الجاري، من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتماد الجزائر من طرف المنظمة الأممية كثاني دولة في المنطقة الإفريقية تحصل على هذه الشهادة بعد جزر موريس التي تحصلت عليها في سنة 1973.

وذكرت الوزارة أن هذه النتيجة تحققت بفضل جهود الكوادر الصحية الصحة والتزام القطاعات الأخرى في مكافحة الملاريا منذ عدة عقود.

وتعتبر هذه الشهادة الثالثة من نوعها التي تمنحها منظمة الصحة العالمية للجزائر، بعد تلك التي تحصلت عليها في سنة 2016 نتيجة قضائها على شلل الأطفال والثانية في سنة 2018 نتيجة قضائها على تيتانوس المواليد.

ولم تسجل الجزائر اية حالة اصابة بالملاريا منذ سنة 2014، فيما كانت الحالات التي سجلت قبل هذه السنة حالات لأجانب قادمين من مناطق جنوب الصحراء أو أشخاص زاروا المناطق التي ينتشر فيها المرض ولم يحترموا الإجراءات الطبية في تناول الأدوية بعد عودتهم من مهامهم.

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