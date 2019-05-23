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فن

مصطفى خاطر : غياب عادل إمام عن دراما رمضان خسارة كبيرة

الخميس 23/مايو/2019 - 08:01 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
أحمد إبراهيم
كشف الفنان مصطفى خاطر عن رؤيته فى دراما رمضان هذا العام فى ظل غياب النجوم الكبار وتحديدا الفنان عادل امام الذى كان يقدم مسلسل "فلانتينو" الا ان خرج فى الساعات الاخيرة من السابق الرمضانى.

وقال مصطفى خاطر فى تصريح لـ "صدى البلد" : ارى ان خروج عادل إمام من السباق الرمضانى يعد خسارة كبيرة فهو نجم كبير ويمثل واجهه ورمز فى العالم العربى ككل.

وأضاف خاطر قائلا : اتمنى فى العام المقبل ان يعود النجوم الكبار الى الساحة الفنية لانهم يضفوا مزيد من الايجابية على الموسم.

يذكر ان مصطفى خاطر يعرض له فى رمضان الحالى مسلسل "طلقة حظ" والذى يشاركه البطولة فيه ايتن عامر وهبة مجدى وتاليف ايهاب بليبل واخراج احمد خالد امين.

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