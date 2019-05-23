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ثقافة

إنشاد ديني وموسيقى عربية.. ثقافة الإسكندرية تختتم ليالي رمضان بالشاطبي

الخميس 23/مايو/2019 - 08:01 م
صدى البلد
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي .

بدأت الفعاليات بالإنشاد الديني للشيخ أحمد يحيى، ثم قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.

وفى الختام تألقت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، و قدمت عددًا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، هذا إلى جانب عروض أخرى متنوعة منها البمبوطية، الفلاحي ، الصعيدي ، الزار و رمضان كريم في حضور جماهيري كبير.

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