عميد كلية الدعوة: على الشباب مقاطعة السوشيال ميديا واستغلال دقائق رمضان..والتطرف إلى زوال ولن يغير شيئا.. والدعاء من أفضل عبادات الإنسان

الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة:

مسجد الفتاح العليم يؤدي دورًا بناءً وجديدًا

أطالب وزير الأوقاف أن يكون هناك تعاون قوي والمشاركة في إعداد خريجي الكلية

شاركت كمحكم في العديد من المسابقات الدولية في الدول العربية



قال الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، إن الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها الإنسان، فهو قمة الإيمان، وسرّ المناجاة بين العبد وربه، وهو السلاح الذي يملكه المؤمن في كل وقت؛ به يستطيع أن يستخدمه في كل لحظة، وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، مطالبا الشباب بمقاطعة السوشيال ميديا وشحن أوقاتهم بروحانيات الشهر الكريم، ويقبلون على كتاب الله والشهر ينقضي سريعًا ولا وقت نضيعه.



وأوضح عميد كلية الدعوة، في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه شارك في عدد كبير من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في مصر والتي تقوم على تنظيمها وزارة الأوقاف اضافة إلى المسابقات المحلية، وشارك في عدد كبير من المسابقات منذ عام 2014 منها في دولة الإمارات والمغرب ، ودولة الكويت .



وأضاف : شهر رمضان المبارك نستبشر فيه بالخير، وأعظم شيء فيه أننا نعود للرسالة السماوية المقدسة المحفوظة في كتاب الله ونقبل على القرآن بحياة جديدة مع الصيام، ونركز على تربية النشء ولنا في رمضان شفاعة الصيام وشفاعة القرآن ونستخرج منه العبر في هذا الشهر.



وطالب وزير الأوقاف أن يكون هناك تعاون قوي والمشاركة في إعداد خريجي الكلية، وتسليمه للوزارة والمشاركة في إعداده، ووضع النبتة للداعية ، وبعد تخرجه يذهب خريج كلية الدعوة إلى الأوقاف ويعين مباشرة و تتعهدهم الأوقاف وتتدربهم خلال الكلية على الخطابة عمليًا.



وأشار إلى أن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤدي دورًا بناء وجديدا، وينبغي أن تطبق نماذج خطبه في جميع المساجد على عدة مراحل المرحلة الأولى تبدأ في المساجد الكبيرة مثل مسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الحسين، ومسجد الفتح ، ثم المرحلة الثانية في المساجد الكبيرة في المحافظات.



وقال إن الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية له علم واسع ورؤية جديدة وعليه أن يجتمع بالأئمة الكبار ويعطيهم نماذج وموضوعات الخطب من منهج وفكرة، وكل إمام يؤدي هذا الأمر بأسلوبه حتى يتحقق نفعا كبيرا للجميع.

