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فن

سلسلة Black Mirror تعود بموسم خامس.. تفاصيل

الخميس 23/مايو/2019 - 06:26 م
صدى البلد
محمد نبيـل
كشفت شبكة Netflix uk إطلاق الموسم الخامس من Black Mirror يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، ويحتوي على ثلاث قصص جديدة بالكامل من العقل المدبر تشارلي بروكر والمنتج التنفيذي أنابيل جونز.

المسلسل من تمثيل أندرو سكوت ، دامسون إدريس ، توبير جريس ، وهو سلسلة من القصص المختارة التي تتناول القلق الجماعي إزاء التطورات التي يشهدها عالمنا الحديث.

وتروي كل حلقة من Black Mirror قصة جريئة ومثيرة تغوص عميقًا في موضوعات حول الارتياب من التكنولوجيا المعاصرة والذي يقود إلى نهايات مقلقة لا تنسى. لقد دخلت التكنولوجيا جميع جوانب حياتنا، دون أي أسئلة عن مشروعيتها، واليوم نجد في كل منزل ومكتب ويد، شاشة كمبيوتر أو هاتفًا ذكيًا – يعكس مسلسل Black Mirror أصول وجودنا في القرن الحادي والعشرين.

تدور الأحداث في إطار من الدراما والإثارة حول الجانب المظلم من الحياة والتكنولوجيا. يتسم العمل بأن كل حلقة لها طاقم مختلف، إضافة إلى تغيير في التصوير والمواقع.

الحلقات تبدو منفصلة من ناحية الأحداث والشخصيات ولا يربط بينها إلا موضوع التقنية الحديثة وتأثيرها في النفس البشرية.

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