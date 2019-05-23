مفتاح: أبناء الآثار تعاملوا بمهارة مع نقل وتثبيت عمود مرنبتاح.. صور

كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة تفاصيل عملية نقل عمود مرنبتاح وتثبيته بالقرب من تمثال رمسيس الثاني في البهو العظيم.



وقال لـ صدي البلد:عمود من الجرانيت إرتفاعه حوالي 5.6 متر ووزنه يقرب من 10.50 طن،وتم نقله بكوادر خاصة من وزارة الأثار بإستخدام سيارات خاصة من إدارة النقل بالقوات المسلحة،بتكلفة زهيدة جدا لا تقارن علي الإطلاق.



وتابع: أنامل العاملين مركز الترميم بوزارة الأثار والمتحف الكبير تعاملت بمهارة مع العمود،خاصة تحدي أعمال تجهيزه وتأهيله لتركيبه ،والتي تمت في يومين وتضمنت بعض الإجراءات قامت بها بشركات متخصصة تحت إشراف مركز الترميم.



وقال: تم رفع العمود بالأوناش الخاصة بالشركة وتم تثبيته في خلال ساعتين،وظل مصلوبا لمدة يوم وهي مدة تمثل زمن الشك بالنسبة لمادة الملئ والتثبيت،والحقيقة أن هذا المعدل مذهل لأن هذا العمود لو تم تسليمه لأي شركة متخصصة كانت ستحصل منا علي ألاف الجنيهات وكانت ستسغرق شهورا لنقله وإعادة أقامته في المتحف.



وأضاف: الحقيقة أن وزارة الأثار برجالها نقلت العمود في يوم وتم إعداده للتثبيت في يومين وتم تثبيته في ساعين،وهذا وفر علي المشروع عشرات الألاف من الجنيهات،وهذه ليست أول تجربة لوزارة والعاملين بالنقل فيها وهم أكفاء للغاية .

