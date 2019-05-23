عميد الدعوة: يجب مقاطعة السوشيال ميديا في رمضان

قال الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، إن الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها الإنسان، فهو قمة الإيمان، وسرّ المناجاة بين العبد وربه، وهو السلاح الذي يملكه المؤمن في كل وقت؛ به يستطيع أن يستخدمه في كل لحظة، وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، مطالبا الشباب بمقاطعة السوشيال ميديا وشحن أوقاتهم بروحانيات الشهر الكريم، ويقبلون على كتاب الله والشهر ينقضي سريعًا ولا وقت نضيعه.



وأوضح عميد كلية الدعوة، في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه شارك في عدد كبير من المسابقات الدولية في مصر والتي تقوم على تنظيمها وزارة الأوقاف اضافة إلى المسابقات المحلية، وشاركت في عدد كبير من المسابقات منذ عام 2014 وسافرت إلى دولة الإمارات مرتين ثم دولة المغرب ، ودولة الكويت .



وأضاف : شهر رمضان المبارك نستبشر فيه بالخير، وأعظم شيء فيه أننا نعود للرسالة السماوية المقدسة المحفوظة في كتاب الله ونقبل على القرآن بحياة جديدة مع الصيام، ونركز على تربية النشء ولنا في رمضان شفاعة الصيام وشفاعة القرآن .

