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رياضة

رئيس الزمالك يزف بشرى لجماهير الفارس الأبيض .. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 06:25 م
رئيس مجلس إدارة الزمالك
رئيس مجلس إدارة الزمالك
محمد رشاد
زف رئيس مجلس إدارة الزمالك بشرى سارة لجماهير مدرسة الفن والهندسة بشأن حضور مباراة نهائي الكونفدرالية، على أثرها تقدم بالشكر الى كل من وزيري الداخلية والشباب والرياضة.

وأكد رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، أنه تلقى موافقة من جانب وزارة الداخلية بحضور 40 ألف مشجع في مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، كما أنه قرر زيادة 10 آلاف تذكرة بعد موافقة الجهات الأمنية.

وأضاف ، أنه قرر فتح 12 منفذ بيع التذاكر للجماهير الراغبة في حضور مواجهة يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الزمالك: "تمت الموافقة من جانب وزارة الداخلية على حضور 50 ألف مشجع للزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وتلقيت الموافقة بالفعل".

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