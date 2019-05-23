الأشهر في حرب أكتوبر.. وفاة صاحب علامة النصر بمسقط رأسه سوهاج

تداول عدد من نشطاء "فيس بوك" بمدينة المراغة بسوهاج صورة للجندي الأشهر في حرب أكتوبر، عبد الرحمن القاضي ابن مركز المراغة، معلنين عن وفاته .



ويعد القاضي صاحب أشهر صورة لحرب أكتوبر والتي يمسك فيها بسلاحه ورافعا علامة النصر باليد الاخري.



والصورة التي التقطت للراحل وهو يصرخ فرحا بعد عبور القوات المصرية الباسلة لقناة السويس واقتحام خط بارليف المنيع.



