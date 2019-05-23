برلماني: مصر تسير فى الطريق الصحيح لزيادة الصادرات الزراعية

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن غالبية صادرات مصر من الفواكة والخضروات لم ترفض وهذا أكبر دليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح بالنسبة للصادرات الزراعية، وهذا يتطلب من جهد كبير لزيادة صادراتها.



وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ضرورة إلتزام مصر بمعايير الجودة العالمية للفاكهة والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المبيدات الزراعية، إضافة إلى التوسع فى مزارع الخضروات والفواكهة، مؤكدا أن الدولة تدعم المصدرين الزراعيين.



وأنتقد شعلان غياب دور الممثلين التجاريين لمصر فى الخارج، مؤكدا أنه من المفترض أن يكونوا همزة الوصل بين مصر والدول المتواجدين بها وعليهم دور كبير فى إعداد خريطة تصدير للخارج.



وقرر الاتحاد الأوروبي رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على الواردات من الجوافة المصرية، وفق خطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل.



وجاء هذا بناء على توصية المفوضية الأوروبية، وفق بيان لوزارة الزراعة. قال وزير الزراعة عز الدين أبوستيت إن القرار يأتي في ضوء الإجراءات الجديدة التي طبقتها البلاد على صادراتها الزراعية، وجهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي لضمان جودة الحاصلات المصدرة.

