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منوعات

بسبب سهرة مع مغنية.. نيمار يغيب عن حفل جوائز الدوري الفرنسي

الخميس 23/مايو/2019 - 07:57 م
صدى البلد
كريم جمال
غاب نيمار دا سيلفا لاعب كرة القدم البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حفل توزيع جوائز رابطة المحترفين الفرنسية، بسبب قضاءه سهرة مع المغنية الأمريكية الشهيرة ريهانا.

ونشر نيمار صورته مع ريهانا على حسابه الرسمي عبر منصة إنستجرام، وكتب أسفل الصورة معلقاَ:"ملكة وامرأة قوية".

الأمر الذى جعله عرضة للإنتقاد على مواقع التواصل الإجتماعى، بسبب تجاهله الحفل لسهرته مع ريهانا.

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