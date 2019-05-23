تعرف على أسباب فشل النخاع العظمي ..فيديو

عرض الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب فشل النخاع العظمي منها النزيف والكدمات،والتي هي أيضا من علامات فشل النخاع.



وأوضح «موافي» خلال فيدو جراف عرضه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد» أن زرع النخاع علاج فعال لفشل النخاع، مشيرا إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي من انتقال الأنيميا الوراثية للابناء.



وذكر «موافي» أن 400 مليون شخص في العالم يعانون من الانيميا ، لافتا إلى أن 9% نسبة حاملي مرض أنيميا البحر المتوسط في مصر.

