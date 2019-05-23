بعد غياب سنوات.. #عزيزة_جلال تسيطر على تويتر

تصدر هاتشاج#عزيزة_جلال قائمة الاكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



يأتي ذلك عقب اعلان المطربة المغربية، عزيزة جلال عودتها بعد غياب لسنوات واعتزالها الفن، وتداول الجمهور إعلانا تشويقيا لحلقتها من برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض عبر شاشات MBC، وتعلن فيه عودتها للغناء، من خلال تأديتها "مستنياك".



وتفاعل رواد "تويتر" مع الهاشتاج كالتالي..



-راح تكون من اجمل المقابلات هذا الشهر فنانة راقيه وأصنفها من عملاقة الفن العربي.



-بصراحه ماكنت اعرفها بس صوتها مرره حنون.



-مازال صوتها واغانيها محفوره في ذاكرتي من الطفوله.