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تعليم

ننشر تفاصيل مبادرة الألف كتاب لأساتذة جامعة الأزهر

الخميس 23/مايو/2019 - 08:16 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أطلقت جامعة الأزهر، مبادرة تعني بجمع 1000 كتاب من جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة والمنتشرة في ربوع محافظات محصر.

وتهدف المبادرة لجمع الكتب من الأساتذة وعرضها على لجنة مكونة من نخبة من علماء الأزهر لفحصها بدقة ومن ثم تقوم الجامعة بتبني الاعتناء بهذه الكتب وطبعها على نفقتها الخاصة والترويج لها.

وتتضمن مبادرة الألف كتاب، جميع المجالات والتخصصات المختلفة سواء المتعلقة بالعلوم الشرعية أو العلمية والنظرية، ويحق لأى أستاذ بالجامعة تقديم كتب من مؤلفاته على اللجنة المشكلة لتلقى الكتب حتى يتم مناقشتها وفحصها بما يتناسب والفكر الأزهري ونشر صحيح الدين.

ومن المقرر أن يتمب بعد الإنتهاء من هذه المبادرة وجمع الألف كتاب أن تتبني الجامعة هذه الكتب للمشاركة بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، وكذلك المشاركة بها في أى أحداث أو فعاليات محلية أو دولية فهى ستكون بمثابة أرشيف للجامعة معد ومنقح على أعلى مستوى.

كما ستقدم الجامعة لكل مؤلف كتاب دعم مادي نظير تأليفه الكتاب والإستعانة بها كمقابل لحقه الأدبي في الكتاب كما سيتم كتابه اسم المؤلف على الكتاب ونسبته إليه.

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