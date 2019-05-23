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اقتصاد

رئيس الجمارك يبحث سبل تطوير وتحديث آلية الإفراج الجمركي بـ الترانزيت

الخميس 23/مايو/2019 - 08:08 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، مع مسئولي ومستثمري الموانئ الجافة والتخصصية سبل تطوير وتحديث آلية الإفراج الجمركي بنظام النقل بالعبور "الترانزيت" لموانئهم.

وأشارت مصلحة الجمارك - في بيان - إلى أن اللقاء تناول المزايا والتيسيرات التي يمكن تقديمها عقب تحديث منظومة الفحص بالأشعة وتطبيق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأوضحت أن المنظومة تسهم في سرعة ودقة العمل وتوفير الوقت والنفقات وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع الجمارك لتشجيع التصدير وجذب التجارة والاستثمار لخدمة الاقتصاد القومي.

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