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رياضة

باهر المحمدي: إصرار لاعبي الإسماعيلي وراء التعادل أمام الأهلي .. وأشكر أجيري على ثقته

الخميس 23/مايو/2019 - 08:11 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد رشاد
قال باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إن فريقه كان الأكثر إصرارا وتحديا أمام الأهلى فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1 ، في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ18 للدوري الممتاز.

وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية أن فريق الدراويش لعب بشكل جماعي وكتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية.

وتحدث المحمدى عن ثقة المكسيكى خافيير أجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :"أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة".

وأتم حديثه :"أمم أفريقيا ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل".

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