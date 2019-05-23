المفتي: الرسول مكن الشباب في قيادة الدولة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لن تبنى حضارة حقيقية إلا على أكتاف الشباب فهم العمود الفقري لأي مجتمع.



وأضاف المفتي خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن الرسول مكن الشباب تمكينًا حقيقا في قيادة الدولة، قائلا: "عندما زرت الأردن زرت قبر سيدنا معاذ بن جبل وولده عبد الرحمن، سيدنا معاذ الكبير الذي ارسل لليمن قاضيًا ومربيًا ومعلمًا وذهب هنا وهناك تاريخه حافل من النشاط وتوفى وعمره 36 عامًا، متسائلًا: "ما هذه العبقرية في بناء الإنسان وتمكين الشباب".



وأشار إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- مكن الشباب تمكينًا حقيقيًا في قيادة المجتمع في ذلك الوقت، مناشدًا الشباب بقراءة تاريخ هذه النماذج القليلة في العمر الكثيرة في العطاء.