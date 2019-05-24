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برلمان

برلمانى: لابد من فحص صادرات مصر من المنتجات الزراعية قبل تصديرها

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:59 ص
النائب محمد تمراز
النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
أسامة علي
قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرر الاتحاد الأوروبي رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على الواردات من الجوافة المصرية، يعطى حافز قوى نحو العمل على المزيد من التحسن فى صادرات مصر من الخضروات والفاكهة كلها وليس الجوافة فقط.

وأوضح تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أنه لضمان استمرار تحسن المنتجات الزراعية يجب تشديد الرقابة على أماكن بيع المبيدات الحشرية التى تستخدم فى مكافحة الآفات الزراعية لأن معظمها يكون مسرطن، والتوسع فى إنشاء المزارع الطبيعية، والإرشاد الزراعي، إضافة إلى تشديد الفحوصات على الخضراوات والفواكه قبل خروجها من مصر.

وتابع:" منذ فترة كان يتم فحص المنتجات الزراعية قبل مصر قبل خروجها ولكن كنا نفاجأ برفضها نتيجية إجراء فحوصات أخرى بالخارج وبالتالي ذلك كان يعطى انطباع غير جيد وبناء على هذا فإن تشديد الرقابة على الفحوصات على المنتجات قبل خروجها أمر لا غنى عنه".

وقرر الاتحاد الأوروبي رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على الواردات من الجوافة المصرية، وفق خطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل. وجاء هذا بناء على توصية المفوضية الأوروبية، وفق بيان لوزارة الزراعة. قال وزير الزراعة عز الدين أبوستيت إن القرار يأتي في ضوء الإجراءات الجديدة التي طبقتها البلاد على صادراتها الزراعية، وجهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي لضمان جودة الحاصلات المصدرة.

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