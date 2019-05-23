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منوعات

ثغرة خطيرة تتجسس على هاتفك الذكي

الخميس 23/مايو/2019 - 08:20 م
آيفون x
آيفون x
كريم جمال
كشف خبراء رقميون عن رصد ثغرة "خطيرة" تتيح للقراصنة اختراق عددا كبيرا من الهواتف الذكية، ونبهوا إلى أن المشكل يتطلب تحركا عاجلا من شركات التقنية.

وبحسب سكاى نيوز، قال 3 باحثين، اثنان منهما يعملان في جامعة كامبردج، إن من يستخدمون هواتف "آيفون" أو "بيكسل 2" أو "بيكسل 3" معرضون بشدة لهذا النوع من الهجمات الإلكترونية.

وتستخدم هذه الطريقة الهجومية، لغة البرمجة "جافا سكريبت" لجمع ما يعرف ببيانات التسارع والمغناطيسية من الهواتف الذكية، حين تزور موقعا إلكترونيا غير موثوق.

وإذا مكثت ثانية واحدة في موقع من هذا القبيل، فإن الصفحة الخبيثة تستطيع أن تراقب المواقع أو التطبيقات التي تقوم بارتيادها من جهازك.

ولفهم طريقة هذا الهجوم، على نحو أوضح، لا بد من الإشارة إلى أن المواقع الإلكترونية التي نزورها، تقوم بجمع المعلومات من المتصفح، لوضع بصمة خاصة بالجهاز الذي تتصل منه حينما ترتاد موقعا إلكترونيا معينا.

ويضيف الباحثون أن هذه البصمة، قادرة على أن ترصد كل موقع إلكتروني نقوم بزيارته، ما دمنا نستخدم نفس المتصفح والجهاز، ومن المرجح أن تهدد هذه الطريقة عددا كبيرا من الأجهزة.

ويعزو الباحثون هذه الثغرة إلى ضعف ما يعرف بالمعالج الثانوي في الجهاز، أما الخطورة الكبرى فتظهر أكثر إذا علمنا أن تنفيذ هذا الاختراق، لا يتطلب أي تفاعل أو موافقة من المستخدم.

وتم إخبار شركة "أبل" بهذه الثغرة في وقت سابق وقامت بحل المشكلة في أحد التحديثات، أما بعض أجهزة "أندرويد" فلا تزال معرضة للهجوم في حال شنه.

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