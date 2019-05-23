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أعضاء حملة #عُد_لأصلك يكشفون للتليفزيون المصري كواليس الحلقات.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 08:25 م
أعضاء حملة #عُد_لأصلك
أعضاء حملة #عُد_لأصلك يكشفون للتليفزيون المصري كواليس الحلقا
محمد شحتة
استضاف برنامج على أرض مصر بالقناة الثانية المصرية ممثلي حملة #عُد_لأصلك حيث ناقش البرنامج أسباب انطلاق الحملة وكيفية اختيار أفكارها.

وقال الدكتور حسام شاكر المشرف على حملة #عُد_لأصلك إن بداية الفكرة انطلقت من مقترح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عندما أعلن ضرورة تطوير الجامعة بأفكار أبنائها فكان قرار بعض طلاب الإعلام تحمل المسئولية مع المشرف لتأدية رسالة إعلامية تسهم في إيقاظ الهمم واسترجاع القيم من خلال التركيز على القيم الأخلاقية بطريقة درامية باجتهاد ذاتي من الطلاب تمثيلا وتصويرا ومونتاجا وإخراجا.

وأضاف محمد ناجي الطالب بإعلام الأزهر ومخرج الحلقات، أن فريق عمل حملة عد لأصلك أراد ترك بصمة إيجابية في المجتمع، وأن كل حلقة لها رسالة تهم كافة فئاته حيث تناولت الحلقات : سوء الظن والنهي عن التجسس وتدبر القرآن والنظافة في المجتمع والصدق والأسلوب في النصيحة والتدبر في قراءة القرآن والصدق والأمانة والنظام وغيرها من الحلقات".

يذكر أن البرنامج تقديم سارة الهلالي وإعداد نيفين الشيخ.

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